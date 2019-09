XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

210,10 EUR +0,19% (18.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

210,30 EUR +0,14% (18.09.2019, 18:27)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (18.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz-Aktie erleide angesichts der erwarteten Zinssenkung einen Dämpfer. Langfristig sei die Aufwärtsbewegung aber noch intakt. Mit Investitionen im Immobiliensektor habe sich der Münchner Versicherungskonzern gegen die Mini-Zinsen gewappnet.Auch aus technischer Sicht würden die Daumen weiter nach oben zeigen: Das Papier halte sich sowohl als auch über der 50- als auch der 100-Tage-Linie - das Mehrjahreshoch bei 219,05 Euro bleibe ebenfalls in greifbarer Nähe. Im Juli habe die Aktie nur knapp vier Prozent höher notiert.Unterstützend wirke auch die Analystenbewertung von Jochen Schmitt aus dem Bankhaus Metzler. Er spreche sich für den Kauf der Aktie bei einem 10-prozentigen Kurspotenzial aus. Damit liege er im Konsens: 22 Analysten würden eine Kaufempfehlung abgeben, neun würden zu "hold" raten und lediglich einer würde zum jetzigen Zeitpunkt verkaufen.Deshalb zählt sie zu den Basis-Investments im DAX, so Alicia Höfler von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 18.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: