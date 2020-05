Börsenplätze Allianz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

164,64 EUR +0,78% (06.05.2020, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

164,36 EUR -0,09% (06.05.2020, 16:42)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (06.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Erstmals in der 130-jährigen Geschichte der Allianz habe die turnusmäßige Hauptversammlung heute virtuell stattgefunden. Damit habe Konzernchef Oliver Bäte gewährleisten wollen, dass die Dividende rechtzeitig an die Aktionäre ausgeschüttet werden könne. Die sei das siebte Jahr in Folge erhöht worden. Nicht ohne Kritik.Nach Aussage ihres Vorstandschefs werde die Allianz die Corona-Pandemie gut überstehen. "Die Allianz wird diese Krise meistern", so Bäte. Die Allianz habe sogar Kriege überstanden und sei gestärkt aus ihnen hervorgegangen. Derzeit arbeite man daran, die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Ergebnisse 2020 und die kommenden Jahre abzuschätzen, habe er gesagt. "Das Ergebnis werden wir zu gegebener Zeit bekanntgeben".Die virtuelle Hauptversammlung habe die vorgeschlagene Dividende von 9,60 Euro pro Aktie abgesegnet. Die siebte Erhöhung in Folge sei nicht unumstritten gewesen. Selbst die bekannte Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt habe kritisiert, dass die Anhebung nicht in die Zeit passe und eine unveränderte Dividende gereicht hätte.Bäte habe betont, dass die Allianz-Versicherung nicht für Pandemie-Schäden aufkommen werde, für die kein Versicherungsschutz bestehe. Doch für bayerische Hotels und Gaststätten gebe es offenbar eine Ausnahme. Gemeinsam mit anderen Versicherern solle ein zweistelliger Millionenbetrag für eine Art freiwilliger Nothilfe zur Verfügung gestellt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.