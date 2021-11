Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Versicherungsmakler Clark erwerbe die Finanzen Group von Allianz X, dem Arm des Münchner Versicherers für Digitalinvestments. Im Gegenzug werde Allianz X größter Minderheitsgesellschafter am Frankfurter Start-up, das jetzt mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werde. Die Anleger würden aber eher auf die Quartalsbilanz der Allianz schauen, die am Mittwoch vorgelegt werde.Wie Clark am Mittwoch mitteile, erhalte Allianz X neben den Aktien auch einen Kaufpreis in bar. Über die Höhe der Zahlung sei aber Stillschweigen vereinbart worden. Das Geld dafür hätten bestehende Clark-Investoren wie White Star Capital, Tencent und Yabeo sowie neue Investoren gestellt.Die Frankfurter Firma mit gut 350 Beschäftigten berate Verbraucher bei der Auswahl der besten Versicherung und zähle zu den wichtigsten Versicherungs-Start-ups hierzulande. Über Clark könnten Nutzer ihre Versicherungen digital verwalten und vergleichen. Das Start-up betreue nach eigenen Angaben über 450.000 Kunden in Deutschland und Österreich und arbeite mit mehr als 160 Versicherern zusammen. Mit der Übernahme der Finanzen Group werde Clark nun mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet, hätten die Frankfurter erklärt.Die Finanzen Group stehe hinter dem Portal finanzen.de, auf dem sich Kunden über Versicherungen, Vorsorgeprodukte und Geldanlagen informieren und sich von Experten beraten lassen könnten. Mit der Übernahme des Marktplatzes könne man nun die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, so Clark: Vom ersten Kaufinteresse über die Informationssuche bis zur Auswahl des richtigen Tarifs.Zudem komme Clark im Zuge der Übernahme der Finanzen Group, die in fünf Ländern Europas aktiv sei, seinen Expansionszielen näher. Clark wolle der größte Versicherungsmakler Europas werden und in naher Zukunft in weitere europäische Märkte vordringen, so Vorstandschef Christopher Oster.Die Allianz-Aktie habe sich von dem Kursrutsch zwischen Juni und September wieder einigermaßen erholt, anders als der Gesamtmarkt aber keine neuen Höhen erreicht."Der Aktionär" hält sich vor den Zahlen weiter bedeckt und wird in der kommenden Print-Ausgabe ein neues Anlageurteil fällen, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link