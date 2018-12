Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (10.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Für Aktionäre der Allianz sei die Adventszeit bislang wenig besinnlich gewesen. Seit dem ersten Advent vor gut zwei Wochen sei es fast 10% bergab gegangen. Nachdem der Titel eine wichtige Unterstützung durchbrochen habe, drohe jetzt ein noch tieferer Absturz. Hoffnung mache indes eine Studie von J.P. Morgan.Technisch gesehen gebe die Aktie kein gutes Bild ab: Am Freitag sei die Marke von 176,42 Euro, bei welcher sich das Oktobertief befunden habe, gerissen worden. Auch heute könne der Titel den Abwärtstrend nicht brechen. Es drohe jetzt ein Rücksetzer auf das Jahrestief bei 170,12 Euro.In einer Studie mache J.P. Morgan Hoffnung auf ein groß angelegtes Aktienrückkaufprogramm. Denn bei der Investorenkonferenz am 30. November sei eines klar geworden: Die Allianz schwimme im Geld. Für die nächsten drei Jahre werde ein Free-Cashflow von 6,5 Mrd. Euro jährlich erwartet. Bei einer Ausschüttungsquote von 50% des Nettogewinns würden somit immer noch gut 2,5 Mrd. für ein Rückkaufprogramm bleiben. Als realistisch würden jedoch Investitionen in eigene Aktien in Höhe von ein bis zwei Mrd. Euro jährlich angesehen. Die Experten würden erwarten, dass eine solche Maßnahme auf der Jahreshauptversammlung, frühestens jedoch zur Veröffentlichung der Q1-Zahlen angekündigt werden könnte.Neue Anleger sollten deshalb auf eine Bodenbildung warten; bereits investierte beachten den Stopp bei 170 Euro, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link