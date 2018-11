XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

186,82 EUR -1,24% (30.11.2018, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

187,22 EUR -1,15% (30.11.2018, 11:18)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (30.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Vorstand Oliver Bäte wolle den operativen Gewinn zwischen 2018 und 2021 im Schnitt um jeweils 4% steigen, wie aus der Präsentation für Analysten und Investoren hervorgehe. Der Nettogewinn je Aktie solle mit mindestens 5% noch stärker zulegen. Bei der Eigenkapitalrendite bleibe die Allianz bei einem Ziel von mindestens 13%; nach neun Monaten 2018 seien es aber schon 13,8% gewesen.Bei der Solvenzquote wolle der Münchener Versicherungsgigant künftig "mindestens 180%" erreichen, bisher sei eine Spanne von 180 bis 220% das Ziel gewesen. Hier habe die Allianz zuletzt bei 229% gelegen. Das Absenken der Zielquote gebe Bäte Spielraum für weitere Aktienrückkäufe. Diese würden "von internen und externen Wachstumsmöglichkeiten" abhängen, heiße es in der Präsentation. An der Dividendenquote von 50% wolle das Unternehmen nicht rütteln.Die erste Kursreaktion auf die neuen Wachstumsziele möge enttäuschend sein. Dies hänge aber auch mit der gestiegenen Verunsicherung im Hinblick auf den G20-Gipfel heute und morgen zusammen. Grundsätzlich scheine die Strategie von Bäte die richtige zu sein. Die Aussicht auf stetig steigende Gewinne und eine hohe Dividendenrendite mache die Allianz zum Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: