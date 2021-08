Börsenplätze Allianz-Aktie:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (02.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Aktien der Allianz stünden am Montag wegen drohender Sonderbelastungen deutlich unter Druck. Der Versicherungskonzern habe am frühen Sonntagabend mitgeteilt, nach Klagen und einer Untersuchung der Wertpapieraufsichtsbehörde SEC habe nun auch das US-Justizministerium eine Prüfung in Zusammenhang mit den sogenannten Structured Alpha Fonds eingeleitet.Wie der Münchner Versicherer am Wochenende habe verlauten lassen, sehe der Vorstand ein relevantes Risiko, dass die mit dem Fonds verbundenen Angelegenheiten erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse des Versicherungskonzerns haben könnten. Es sei jedoch derzeit weder möglich, den Ausgang der Untersuchungen sowie der anhängigen Gerichtsverfahren vorherzusagen, noch den entsprechenden Zeitpunkt dafür einzuschätzen. Händlern zufolge sorge dies nun unter den Anlegern für größere Unsicherheit.Bei Tradegate notiere die Allianz drei Prozent im Minus. Damit stehe die Aktie unweit der wichtigen Unterstützung von 200 Euro. Sollte diese Marke unterschritten werden, würden technisch induzierte Verkaufe drohen, die den Kurs in Richtung Verlaufstief bei 185 Euro drücken könnten.Wenn IR-Abteilungen am Sonntag arbeiten müssten, verheiße das meist nichts Gutes. Im Fall der Allianz sei das so, wobei das Problem sei, dass die Anleger komplett im Dunkeln tappen würden. Die Fragen seien: Wie hoch seien die Belastungen, könnten Dividenden ausfallen oder Ähnliches. Bis es Antworten gebe, werde die Allianz-Aktie wahrscheinlich deutlich schlechter als der Markt abschneiden. (Analyse vom 02.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.