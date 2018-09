Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

197,04 EUR +0,14% (28.09.2018, 08:42)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (28.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie stark nachgefragt! ChartanalyseDie Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) fand am 27. Juni 2018 ihr Jahrestief bei 170,12 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem ziehe die Aktie deutlich an. Nach einem Hoch bei 190,06 EUR habe es zwar noch einmal einen Rücksetzer auf 180,02 EUR gegeben, aber dem Wert sei am Dienstag der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2018 gelungen. Im gestrigen Handel habe der Versicherungswert etwas schwächer eröffnet und sei dabei auf den gebrochenen Abwärtstrend zurückgefallen. Dort sei sofort Nachfrage aufgekommen.Im Bereich um 198,22 EUR könnte der Aufschwung der letzten Tage kurzfristig ins Stocken kommen. Ein kleinerer Rücksetzer bis ca. 194,44 EUR sei möglich. Selbst wenn es zu einem kurzen Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend käme, wäre es noch unproblematisch, solange die Aktie nicht unter 190,06 EUR abfalle. Nach diesem Rücksetzer sollte die Allianz-Aktie nach oben drehen und an den Widerstandsbereich zwischen 204,50 und 206,85 EUR ansteigen. Ein Rückfall unter 190,06 EUR würde die Bullen aber in arge Nöte bringen. Eine Abwärtsbewegung in Richtung des Jahrestiefs wäre dann möglich. (Analyse vom 28.09.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:197,50 EUR +0,84% (27.09.2018, 17:35)