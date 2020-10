Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

158,54 EUR -1,26% (27.10.2020, 13:02)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

158,56 EUR -1,23% (27.10.2020, 12:47)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (27.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Aktie des Münchner Versicherers habe sich in den zurückliegenden Wochen stabil im Bereich zwischen 160 und 170 Euro gehalten. Heute könnte sie aber aus dieser Handelspanne ausbrechen - jedoch nicht nach oben. Die Anleger könnten in den nächsten Tagen auf eine harte Geduldsprobe gestellt werden.Während der DAX um die wichtige 200-Tage-Linie kämpfe, drohe die Allianz-Aktie die massive Unterstützung bei 160 Euro zu unterschreiten. Um die Mittagszeit notiere der Versicherer unter 159 Euro und damit sogar unterhalb der Gap-Kante von 159,34 Euro. Sollte sich der Kurs nicht zeitnah erholen, dürfte sich der Abwärtstrend fortsetzen.Die nächsten Anlaufmarken wären in diesem Fall bei 151,06 Euro (Tief vom 22. Mai) und das Mai-Tief bei 139,78 Euro.Technisch betrachtet sei die Allianz-Aktie stark angezählt, was in engem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.