Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

184,10 EUR +4,06% (16.06.2020, 14:41)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

184,26 EUR +2,28% (16.06.2020, 14:55)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (16.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) charttechnisch unter die Lupe.In einem freundlichen Gesamtmarktumfeld setze der DAX-Titel seinen Erholungskurs vom Vortag fort und steige ebenfalls um mehr als drei Prozent. Das Chartbild stelle sich damit wesentlich freundlicher dar als noch zum Wochenstart, als der Versicherer eine wichtige Unterstützung nachhaltig zu durchbrechen gedroht habe.Am Montag habe die Allianz-Aktie bei 171,72 Euro und damit sowohl unter dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Bewegung von 139,78 bis 194,76 Euro als auch unter dem Zwischenhoch von Ende April bei 177,40 Euro notiert. Mithilfe der Wall Street sei dem Papier ein Comeback gelungen, das heute fortgeführt werde.Mit Kursen von über 182 Euro habe die Allianz-Aktie besagte Marken zurückerobert, was technisch betrachtet ein gutes Zeichen sei. Kurzfristig dürfte der Kurs deshalb das Gap bei 183,08/184,38 Euro schließen.Die Allianz-Aktie habe sich von ihren Tiefs gut erholen können. Bleibt eine zweite Corona-Welle aus, dürfte sich dieser Trend fortsetzen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: