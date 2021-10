ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (05.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz: Aktie könnte neuen Aufwärtsimpuls vorbereiten - AktiennewsDie Aktie der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) steigt am Dienstag um 0,37% auf 195,32 Euro und könnte das Wochen-Hoch (197,76 Euro) sowie das darüber liegende Swing-Level (200,60 Euro) anvisieren, so die Experten von XTB.Am Montag vor einer Woche sei es durch den Durchbruch über das lokale Hoch (194,94 Euro) zu einer Trendumkehr gekommen und nach dem Gap-Close vom vergangenen Donnerstag bestehe die Chance auf eine Trendfortsetzung. Seit dem 17. Juli habe die Aktie kurzzeitig um mehr als 18% an Wert verloren, sodass technisch gesehen ein Bärenmarkt verhindert worden sei. Mehr Vertrauen würde es oberhalb der horizontalen Widerstandslinien bei 207,65 und 221 Euro geben.Börsenplätze Allianz-Aktie:195,98 EUR +0,38% (05.10.2021, 10:21)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:195,78 EUR +0,48% (05.10.2021, 10:06)