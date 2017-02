Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) repräsentiert weltweit eine der stärksten Finanz-Communities. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungs- und Asset-Management-Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei AllianzGI und PIMCO 1,3 Billionen Euro für Dritte verwaltete Vermögen. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (02.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie drängt vorwärts - ChartanalyseDie 1890 gegründete Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist deutscher Marktführer bei Versicherungen und zählt über 85 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach Marktkapitalisierung und Umsatz seien die Münchener eigenen Angaben zufolge der größte Versicherer und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Über einen weiteren Zukauf des australischen Versicherers QBE werde derzeit spekuliert.Charttechnisch lasse sich für die Allianz-Aktie eine ansteigende Tendenz seit Juli letzten Jahres feststellen. Am damaligen Tief bei 118,35 Euro hätten die Notierungen erneut ihre Richtung geändert und diese bis heute beibehalten. Seit November habe sich der Aufwärtstrend verstärkt, so dass dieser aktuell zwischen 156,50 und 174,10 Euro beschrieben werden könne. Ende Januar habe die Allianz-Aktie ein Hoch bei 163,85 Euro erreicht, habe aber in den folgenden Tagen zurück zur Unterseite des Trendkanals tendiert, die zudem mit den Hochs um 156,30 Euro von April letzten Jahres als bedeutende Unterstützung markiert werde. Dort sollte die Allianz-Aktie die bestehende Tendenz aufnehmen, um die zuletzt durchlaufende Konsolidierung zu beenden und neue Höhen zu erreichen.Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:157,40 EUR -0,32% (02.02.2017, 11:52)