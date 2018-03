Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

188,52 EUR +1,66% (05.03.2018, 12:11)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (05.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Ein Long-Investment ergibt durchaus Sinn - AktienanalyseDank positiver Eckdaten unter anderem zu den hart umkämpften Autoversicherungen in Deutschland reihte sich die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) im Montagshandel in die DAX-Gewinnerliste mit ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Getragen werde die heutige Erholungsbewegung bei der Allianz-Aktie mitunter durch die Neuabschlüsse, die sich in 2017 mehr als verdreifacht hätten. Besonders gut seien neue und einfachere Tarife bei den Kunden angekommen und hätten dem Versicherer 150.000 neue Kfz-Kunden beschert. Hierdurch zeichne sich auch wieder größeres Kaufinteresse im Bereich der Jahreshochs aus 2007 um glatt 180,00 Euro ab und könnte die Aktie jetzt einen astreinen Doppelboden auf Wochenbasis bescheren. Noch aber sei der kurzfristige Abwärtstrend seit den Verlaufshochs von 206,85 Euro intakt, dieser müsste für ein eindeutiges Kaufsignal aber noch überwunden werden. Trotzdem stünden die Chancen hierauf recht günstig, wodurch ein Long-Investment auf dem aktuellen Kursniveau durchaus Sinn ergebe.Aus technischer Sicht liege ein Doppelboden erst vor, sobald das Niveau um 194,44 Euro überwunden worden sei. Bis dahin könnten aber spekulative Long-Positionen auf dem aktuellen Kursniveau eröffnet werden, wobei noch als Widerstandsmarke der gleitende Durchschnitt EMA 200 um 187,60 Euro genannt werden müsse. Geht es im weiteren Verlauf über das Niveau von 195,00 Euro sowie den EMA 50 auf Tagesbasis weiter rauf, wird ein Gipfelsturm an 206,85 Euro erwartet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.03.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:188,46 EUR +2,54% (05.03.2018, 11:56)