Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

180,50 EUR -0,85% (28.07.2017, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

180,376 EUR -0,82% (28.07.2017, 16:19)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (28.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Gute Ergebnisentwicklung im ersten Quartal - AktienanalyseIm ersten Quartal des laufenden Jahres steigerte Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5% auf 36,2 Mrd. Euro (Q1/2016: 35,4 Mrd. Euro), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das operative Ergebnis habe sich um 9,4% auf 2,9 Mrd. Euro verbessert (Q1/2016: 2,7 Mrd. Euro). Ausschlaggebend für die gute operative Entwicklung seien starke Beiträge aus dem Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft (+35,5%) sowie dem Asset Management (+24,4%) gewesen. Im Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung sei das operative Ergebnis aufgrund eines durch höhere Großschäden und einen Anstieg an Schäden aus Naturkatastrophen bedingten niedrigeren versicherungstechnischen Ergebnisses zurückgegangen (-12,7%).Der auf die Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss habe mit 1,8 Mrd. Euro um 15,3% unter dem Vorjahreswert gelegen (Q1/2016: 2,1 Mrd. Euro), was in erster Linie auf einmalige Gewinne aus der Veräußerung von Finanzbeteiligungen im Vorjahresquartal zurückzuführen sei. Im Gesamtjahr 2017 rechne der Vorstand mit einem operativen Ergebnis von 10,8 Mrd. Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro (2016: 10,8 Mrd. Euro). Über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal werde der Konzern ausführlich am 4. August 2017 berichten.Im Rahmen der Renewal Agenda fokussiere sich der Konzern auf sein Kerngeschäft Versicherung und Vermögensanlage. Die Analysten der DZ BANK gehen davon aus, dass es der Allianz möglich sein sollte, in der dominierenden Schaden- und Unfallversicherung (Anteil am operativen Ergebnis 2016 bei 46%) die Schaden-Kosten-Quote mittelfristig graduell zu verbessern (Q1/2017: 95,6%). Die Lebens- und Krankenversicherung zeige sich trotz des schwierigen Umfelds profitabel, wobei insbesondere die neuen kapitaleffizienteren Produkte nachgefragt würden. Das Asset Management verzeichne wieder Nettomittelzuflüsse. Diese seien bei PIMCO im ersten Quartal 2017 sogar auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. Im Gesamtjahr würden die Analysten mit einem operativen Ergebnis im oberen Bereich der Zielspanne von 10,8 plus/minus 0,5 Mrd. Euro rechnen. Ebenfalls positiv zu werten seien die attraktive Dividendenrendite und die laufenden Aktienrückkäufe.Charttechnisch betrachtet sehen die Analysten der DZ BANK die Aktie der Allianz SE in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung. In deren Verlauf sei die Kursnotierung vor zwei Wochen auf das Hoch vom Juni 2007 bei 180,29 Euro gestoßen. Zwar sei der Aktie zwischenzeitlich ein Vorstoß auf 184,35 Euro gelungen. Allerdings habe der Widerstand bei 180,29 Euro noch nicht nachhaltig überwunden werden können. Im Zuge eines schwächeren DAX habe auch die Allianz-Aktie vergangene Woche schwächere Notierungen verzeichnet. Kurzfristig könne es zu einem Test der Unterstützung bei 170,00/167,00 Euro kommen. Eine weitere Unterstützung verlaufe mit der 200-Tage-Linie bei 163,01 Euro.Solange die Aktie nicht unter das 50%-Retracement (151,35 Euro) der im Juli 2016 gestarteten Aufwärtsbewegung zurückfällt, bleibt das übergeordnete Chartbild aus Sicht der Analysten der DZ BANK bullisch. (Ausgabe vom 28.07.2017)