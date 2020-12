Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

192,90 EUR +0,67% (15.12.2020, 15:22)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

192,94 EUR +0,50% (15.12.2020, 15:09)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (15.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nach den hohen Corona-bedingten Belastungen aus der Versicherung von Filmen und Konzerten in diesem Jahr rechne die Allianz für 2021 mit einer deutlichen Besserung in diesem Bereich. Das berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" nach einem Interview mit Michael Furtschegger, Entertainment-Chef bei Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS). Weitere Verluste seien jedoch nicht auszuschließen. Der weitere Ausblick sei positiv.Die Schadensrisiken im Entertainment-Bereichen würden "deutlich begrenzter sein als in diesem Jahr", habe Furtschegger gegenüber "Bloomberg" gesagt. AGCS sei einer der größten Versicherer von Hollywood-Studios, sichere neben dem Filmbereich aber auch Live-Veranstaltungen ab. Obwohl die Allianz in allen neuen Entertainment-Versicherungen die Deckung von Pandemien ausschließe, dürften alte Vereinbarungen noch nachwirken."Manche Versicherungsverträge laufen über mehrere Jahre", habe Furtschegger gesagt. "Zudem sehen wir derzeit, dass versicherte Veranstaltungen verschoben werden oder nach einer Verschiebung nun endgültig abgesagt werden müssen."Im Oktober habe die AGCS erklärt, sie habe für Covid-19-Schäden in diesem Jahr rund 488 Millionen Euro zurückgelegt. Der maßgebliche Treiber dabei sei der Bereich Entertainment gewesen, und hier wiederum zu 60 Prozent Einschränkung von Film- oder Kinoproduktionen. Wegen der Coronakrise seien beispielsweise viele Dreharbeiten unterbrochen worden.Die große Gewichtung des US-Filmgeschäfts bei der Allianz erkläre sich damit, dass der Konzern vor rund drei Jahrzehnten die in Hollywood stark engagierte Fireman’s Fund Insurance Company gekauft und später teilweise in die Tochter AGCS eingegliedert habe. Ob James Bond, Spartacus, Der Pate, Apocalypse Now und The Dark Knight Rises - hinter all diesen Streifen stehe damit letztlich die Allianz als Versicherer. Laut Furtschegger habe die AGCS bereits zahlreiche Covid-bedingte Schadensmeldungen aus der Film- und TV-Branche bekommen und auch bereits erste Auszahlungen geleistet.Die Pandemie sei noch nicht ausgestanden und die Allianz nicht vor weiteren Belastungen gefreit. Der Versicherer werde aber wegen seiner Kapitalstärke gestärkt aus der Krise hervorgehen. (Analyse vom 15.12.2020)mit Material von BloombergBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link