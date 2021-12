Börsenplätze Allgeier-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

41,10 EUR +11,68% (13.12.2021, 15:25)



XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

41,05 EUR +12,16% (13.12.2021, 15:12)



ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen bietet seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Neben einer breiten Palette an Softwareprodukten umfasst das Serviceangebot der Gesellschaft des Weiteren zahlreiche Bereiche wie unter anderem Management & IT Consulting, SAP-Beratung, Business Intelligence, Rechenzentrum-Services, CRM, Web-Shops oder Logistik-Lösungen. Die Leistungen kommen dabei in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automotive, Handel, Medien, Energieversorger, Informationstechnologie oder im öffentlichen Sektor. (13.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter die Lupe.Ein von Warburg Research auf 70 Euro verdoppeltes Kursziel für die Allgeier-Aktie sorge am Montag für Aufmerksamkeit und steigende Kurse bei dem IT-Dienstleister. Der Kurs springe um über zwölf Prozent hoch. DER AKTIONÄR habe zuletzt am vergangenen Donnerstag auf die guten Aussichten der Gesellschaft und das Potenzial der Aktie hingewiesen.Zur Erinnerung: Allgeier habe vor Weihnachten das bislang in der Nagarro-Gruppe gebündelte internationale Softwareentwicklungs- und Digitalisierungsgeschäft erfolgreich abgespalten. Die Gesellschaft biete seinen Kunden seit dem einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reiche. Die Münchner würden dabei ihre Buy-and-Build-Strategie weiter verfolgen und hätten das Geschäft durch mehrere Übernahmen gezielt gestärkt. Zuletzt sei SAP-Consulting- und -Software-Spezialist Evora mehrheitlich übernommen worden.Für 2021 werde ein Umsatz in der Größenordnung von 380 bis 420 Mio. Euro (Vorjahr: 353 Mio. Euro) und ein bereinigtes EBITDA zwischen 39 und 43 Mio. Euro erwartet. Dabei solle die bereinigte EBITDA-Marge bei zehn Prozent liegen. Tendenz steigend, Allgeier fahre das das margenschwache Geschäft im Bereich der Freiberufler mehr und mehr zurück und setze dafür auf Dienstleistungen mit höherer Wertschöpfung.Investierte Anleger sollten daher keine Stücke aus der Hand geben. Rücksetzer können zum Auf- oder Ausbau einer Position bei der Allgeier-Aktie genutzt werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link