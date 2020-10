XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

51,00 EUR +0,79% (08.10.2020, 10:37)



ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Für globale Konzerne ebenso wie für führende Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Märkten erzielt Allgeier Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Zugkraft bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das digitale Zeitalter zu gestalten.



Mit mehr als 10.500 angestellten Mitarbeitern und über 1.200 freiberuflichen Experten bildet Allgeier mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab - mit starken Standbeinen in Indien, China, Vietnam und Osteuropa. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über weltweit mehr als 120 Niederlassungen in 28 Ländern auf fünf Kontinenten.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Allgeier-Konzern einen Umsatz von 784 Mio. Euro. Allgeier zählt gemäß Lünendonk®-Liste 2019 zu den zehn führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2019 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den Top 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. (08.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allgeier: Kurssturz eröffnet eine Einstiegschance - AktienanalyseNachdem Allgeier (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) aufgrund der Corona-bedingten Unsicherheiten lange keine Prognose abgeben wollte, hat sich das Management nun doch aus der Deckung gewagt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Demnach solle der Umsatz voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Bei der bereinigten operativen Marge (EBITDA) seien 10 bis 12 Prozent anvisiert. Das impliziere ein Wachstum von bis zu 27 Prozent. Trotz der auf den ersten Blick ordentlichen Prognose sei es bei der Allgeier-Aktie zu einem Kurseinbruch gekommen. Denn da der Umsatz zum Halbjahr bereits 4 Prozent und das EBITDA sogar 65 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen hätten, würden Marktteilnehmer nun eine schwache zweite Jahreshälfte erwarten.Auch die Prognose für das Segment Nagarro, das abgespalten werden solle, habe enttäuscht. Das Management erwarte ein Umsatz-wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich mit einer bereinigten EBITDA-Marge in der Größenordnung von 15 bis 17 Prozent. Die nach der geplanten Abspaltung von Nagarro verbleibende Allgeier-Gruppe erwarte einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, der im Wesentlichen aus der plangemäßen Fortsetzung der Reduzierung von Geschäft im Bereich Personaldienstleistungen resultiere, und eine bereinigte EBITDA-Marge in der Größenordnung von 6 bis 8 Prozent.Ganz nachvollziehbar sei der Kurseinbruch nicht. Schließlich lägen die Planvorgaben im Rahmen der Schätzungen - und dürften zudem recht konservativ angesetzt sein. Mit der anstehenden Abspaltung von Nagarro, die inzwischen von der Hauptversammlung abgesegnet worden sei, könnte wieder neue Fantasie in den Titel kommen. (Ausgabe 40/2020)Börsenplätze Allgeier-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:51,60 EUR +0,39% (08.10.2020, 10:17)