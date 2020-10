Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Für globale Konzerne ebenso wie für führende Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Märkten erzielt Allgeier Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Zugkraft bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das digitale Zeitalter zu gestalten.



Mit mehr als 10.500 angestellten Mitarbeitern und über 1.200 freiberuflichen Experten bildet Allgeier mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab - mit starken Standbeinen in Indien, China, Vietnam und Osteuropa. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über weltweit mehr als 120 Niederlassungen in 28 Ländern auf fünf Kontinenten.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Allgeier-Konzern einen Umsatz von 784 Mio. Euro. Allgeier zählt gemäß Lünendonk®-Liste 2019 zu den zehn führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Beratungsunternehmens Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter die Lupe.Die Allgeier-Aktie habe im laufenden Jahr ihren Wert in der Spitze verdoppelt. Der Münchner IT-Spezialist wolle seine Technology-Einheit Nagarro abspalten, an die Börse bringen und so unter anderem die Unterbewertung offen legen. Doch in den letzten Tagen sei der Aufwärtstrend ins Stocken geraten. Dabei habe sich an der Story und den Chancen nichts geändert.Die im April ausgesetzte und nun neu formulierte Jahresprognose habe für Verunsicherung gesorgt. Besonders im Fokus: die Guidance für Nagarro. Die IT-Spezialisten hätten mit ihrer maßgeschneiderten Software nach einem soliden Jahresstart im zweiten Quartal ein langsameres Umsatzwachstum in Höhe von acht Prozent (Q1: 21 Prozent) verzeichnet. Im Gesamtjahr werde daher nur mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer bereinigten EBITDA-Marge von 15 bis 17 Prozent gerechnet.Die Kunden aus der Luftfahrt, der Reisebranche und der Autoindustrie würden in Zeiten von Corona für eine gewisse Unsicherheit sorgen. "Gemessen an den zuletzt gezeigten Wachstumsraten von Nagarro mag die Aussage des Unternehmens sicherlich einige Erwartungen gedämpft haben, allerdings muss man auch sehen, dass Nagarro einen signifikanten Teil der Umsätze in US-Dollar abrechnet und dieser hat abgewertet", so Andreas Wolf von Warburg Research.Die Kunden aus der Luftfahrt, der Reisebranche und der Autoindustrie würden in Zeiten von Corona für eine gewisse Unsicherheit sorgen. "Gemessen an den zuletzt gezeigten Wachstumsraten von Nagarro mag die Aussage des Unternehmens sicherlich einige Erwartungen gedämpft haben, allerdings muss man auch sehen, dass Nagarro einen signifikanten Teil der Umsätze in US-Dollar abrechnet und dieser hat abgewertet", so Andreas Wolf von Warburg Research.Am Ende scheine das aus Sicht des "Aktionär" ein vorsichtiger Ausblick zu sein, der zum einen mit stabil wachsenden Kundenbeziehungen ohne Abhängigkeit von bestimmten Branchen oder einzelnen Kunden (die fünf größten Kunden würden rund 15 Prozent des Umsatzes ausmachen) unterlegt sei und zum anderen Spielraum für eine positive Überraschung biete. Für 2021 rechne Nagarro bereits wieder mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Neue Kunden und weitere Zukäufe könnten die Entwicklung aber jederzeit positiv beeinflussen.Zudem sollte man die in der Allgeier SE verbleibenden IT-Einheiten nicht völlig außer Acht lassen, da diese ebenfalls gute Möglichkeiten hätten, ab 2021 auf ihren Wachstumspfad zurückzukehren.Sicher, gemessen an den zuletzt gezeigten Wachstumsraten hätten die neuen Aussage des Unternehmens bei einigen Investoren die Erwartungen gedämpft. Fakt sei aber auch, dass die Planvorgaben im Rahmen der Analysten lägen - und dabei allem Anschein nach auch recht konservativ angesetzt seien.Nach einer Verschnaufpause oberhalb der 50-Euro-Marke dürfte die Aktie schon bald wieder in den Fokus der Investoren rücken - vor allem wenn in Richtung Adventszeit weitere Details zu Abspaltung und Börsengang vorliegen."Der Aktionär" hält daher vorerst an seiner positiven Einschätzung zur Aktie und der Position im Real-Depot fest, so Michael Schröder. (Analyse vom 09.10.2020)