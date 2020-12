Doch wie immer stecke der Teufel im Detail. So würden selbst bei rascher Durchimpfung kurzfristige Gefahren für die Wirtschaft erhalten bleiben. Die Erkenntnis, dass die Pandemie bald ende, könne vorübergehend auch zur Folge haben, dass Haushalte vorsichtig bleiben und sehr konservativ agieren würden. Nur wenige Verbraucher würden sich kurz vor der Verfügbarkeit eines Impfstoffs noch der Ansteckungsgefahr aussetzen wollen. Ebenso mildere die Aussicht auf ein Ende der Einschränkungen die Dringlichkeit, mit der Steuerbehörden sonst die Bevölkerung und kleine Unternehmen zusätzlich entlasten müssten. Diese Dynamik könnte im ersten Quartal 2021 zu heftigen Einschnitten bei den Ausgaben führen, was den Aktienmärkten schaden würde.



Was also tun?



Erneut würden Zentralbanken und die expansive Fiskalpolitik die Märkte retten. Die Experten würden nicht an der Unterstützung durch die Zentralbanken zweifeln, vor allem in den USA, auch wenn die FED sich gegenüber der neuen Regierung noch abwartend verhalte. Auf der anderen Seite werde jede weitere Verzögerung bei der Ratifizierung der Hilfsprogramme auf beiden Seiten des Atlantiks das Wachstum schmälern und Erwartungen an steigende Gewinne der Unternehmen dämpfen. Die Experten würden hoffen, dass die Regierungen diese Pläne wichtiger denn je nehmen würden, da das Ausklingen z.B. des Cares Act in den USA seit Ende Juli rund 1,5 Punkte des BIP gekostet habe. Insgesamt würden sie also optimistisch für Risikoassets über die nächsten sechs Monate bleiben. Aufholeffekte und Flows würden gerade erst beginnen.



Anfang Januar möchten die Experten ihre neue Investmentstrategie vorstellen, deren zentrales Thema den Blick bereits etwas weiter richte, auf das Ende der Krise und den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung. Die Konsolidierung der Staatsfinanzen könne über Steuererhöhungen und/oder schnelleres Wachstum des nominalen BIP erreicht werden. Steuererhöhungen seien nicht nur unbeliebt, sondern würden in diesem Umfeld auch deflationär wirken und könnten durch einen Anstieg realer Zinsen die Situation verschlechtern. Das Potential für fallende Nominalzinsen sei auch sehr begrenzt, da die Zentralbanken alles tun würden, um wieder ein Inflationsniveau zu erreichen, das die Schuldenlast senken könne. Leider erreiche das Wachstum nicht das volle Potenzial, und die Arbeitslosigkeit könne nur schwer gesenkt werden. Bestenfalls sei von einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung (im wahrsten Sinne) auszugehen. (15.12.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Nachricht von Pfizer/ BioNTech und dann Moderna bezüglich der Effektivität ihrer Impfstoffe von 95% hat die Perspektive der Investoren klar verändert, da ein Ende der Pandemie oder zumindest ihrer Konsequenzen in Sicht scheint, so Laurent Denize, Global Co-CIO bei ODDO BHF Asset Management.Die Nachricht von Oxford/ AstraZeneca sei ebenfalls Grund für Optimismus, auch wenn die klinischen Ergebnisse weniger eindeutig seien. Zusätzlich würden sich andere Impfstoffe in der letzten Testphase befinden. Letztendlich könnten innerhalb der nächsten sechs Monate weltweit ca. 1,5 Mrd. Menschen geimpft werden. Ohne die vielen Probleme bei Transport und Lagerung des Impfstoffs, der öffentlichen Akzeptanz von mRNA-Technologie, Massenproduktion und Distribution zu verharmlosen, gebe es Licht am Ende des Tunnels.