Kurzprofil Allegro.eu S.A.:



Allegro (ISIN: LU2237380790, WKN: A2QEGF, Ticker-Symbol: AL0) bietet Produkte in allen Schlüsselkategorien an, einschließlich Automobil, Mode, Haus & Garten, Elektronik, Bücher und Sammlerstücke, Kinder oder Gesundheit und Schönheit. Jeden Monat besuchen 20 Millionen Kunden die Plattform. Allegro.pl ist die beliebteste Einkaufsplattform in Polen und eine der größten E-Commerce-Websites in Europa. (16.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allegro.eu-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Adam Maliszewski von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Allegro.eu S.A. (ISIN: LU2237380790, WKN: A2QEGF, Ticker-Symbol: AL0) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der polnische Online-Handelsplatz Allegro habe durch sein IPO auch über die Landesgrenzen hinaus für Furore gesorgt. Erstkäufer, die Stücke hätten ergattern können, hätten zeitweise einen echten Verdoppler verbucht, das Papier habe bis auf 90 PLN angezogen. Die Aktie des Onlinehandlers bleibe sicherlich für lange Zeit das meist gehandelte Papier an der Warschauer Börse - für Anleger gebe es jetzt gute Neuigkeiten.Allegro sei nach täglichen Visits gerechnet unter den zehn am häufigsten besuchten E-Commerce-Seiten weltweit. 117.000 angeschlossene Händler würden den größten Online-Marktplatz in Osteuropa bilden. Allegro sei von dem südafrikanischen Konzern Naspers gegründet und 2016 an eine Gruppe verschiedener Finanzinvestoren verkauft worden. Mit dem Börsengang am 12. Oktober mache sich der Händler fit für weiteres Wachstum.Als erstes ausländisches Institut habe die Schweizer UBS eine Einschätzung zu Allegro abgegeben. Die Analysten (Studie vom 13.Oktober) würden ein mittelfristiges Kursziel von 80 PLN (etwa 17,55 Euro) sehen."Der Aktionär" hat die Allegro-Aktie auf seine Watchlist genommen, so Adam Maliszewski. (Analyse vom 16.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link