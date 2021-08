Börsenplätze Alkaline Fuel Cell Power-Aktie:



Kurzprofil Alkaline Fuel Cell Power Corp.:



Alkaline Fuel Cell Power (ISIN: CA01590A1012, WKN: A3CTYF, Ticker-Symbol: 77R) konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und endgültige Kommerzialisierung von Wärme-Energie- Mikro-Kopplungssystemen (micro-combined heat and power, "micro-CHP") auf Basis der alkalischen Brennstoffzellentechnologie. Eine Brennstoffzelle ist ein sauberes System zur Umwandlung/Erzeugung von elektrischem Strom, ähnlich wie kleine Kraftwerke, die Strom und eine äquivalente Wärmemenge für verschiedene Zwecke bereitstellen. Basierend auf der wasserstoffbetriebenen alkalischen Brennstoffzellentechnologie bietet unsere Technologie eine Energiequelle, die keine CO2-Emissionen und reines Wasser als einziges Nebenprodukt erzeugt und somit ideal für private und kleine bis mittelgroße Strommärkte geeignet ist. Wir glauben, dass Fuel Cell Power gut positioniert ist, um einen positiven Beitrag zur weltweiten Nachfrage nach sauberer Energie zu leisten, insbesondere in Europa, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt und die aktuelle Technologie nach wie vor unzureichend ist, um den Marktbedarf zu decken.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.fuelcellpower.com/ und wir ermutigen Investoren und andere interessierte Stakeholder, uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram zu folgen. Unsere Stammaktien sind zum Handel an der NEO Exchange ("NEO") unter dem Symbol "PWWR" und an der Frankfurter Börse unter "77R" notiert und WKN A3CTYF. (17.08.2021/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Alkaline Fuel Cell Power-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, nimmt die Coverage für die Aktie des Entwicklers von Best-in-Class-Brennstoffzellen Alkaline Fuel Cell Power Corp. (ISIN: CA01590A1012, WKN: A3CTYF, Ticker-Symbol: 77R) mit dem Rating "kaufen" auf.Alkaline Fuel Cell Power sei ein im kanadischen Vancouver ansässiger Entwickler von Best-in-Class-Brennstoffzellen. Diese würden den Planungen zufolge bei einer Zuführung von Umgebungsluft und 0,25 kg Wasserstoff rund 4 KWh Strom und 3,2 KWh Wärme erzeugen. Damit würden sie nach Einschätzung des Analysten im Besonderen für den stark wachsenden Markt von Clean Energy-Lösungen in Privathaushalten und kleinen bzw. mittelständischen Unternehmen geeignet sein.Darüber hinaus sollten die von Alkaline Fuel Cell Power entwickelten Brennstoffzellensysteme auch in Anwendungen, in denen die produzierte Wärme nicht genutzt werde, eingesetzt werden; die Möglichkeiten hierfür seien vielfältig und würden von Ladestationen für Elektrofahrzeuge über die Notstromversorgung für Telekommunikationssysteme (z.B. Mobilfunkmasten) und kritische Anwendungen in Krankenhäusern bis hin zur Überbrückung von temporären Stromdefiziten auf Baustellen, bei Veranstaltungen im Freien, bei Such- und Rettungsaktionen oder bei militärischen Einsätzen reichen. Dabei fokussiere sich das Unternehmen auf die Entwicklung von alkalischen Brennstoffzellen, englisch Alkaline Fuel Cells (AFC), also Niedrigtemperatur-Brennstoffzellen, die bei einer Temperatur von rund 90 °C arbeiten und damit einen höheren elektrischen Wirkungsgrad als Brennstoffzellen mit saurem Elektrolyt erreichen würden.Als Forschungs- und Entwicklungsunternehmen befinde sich das Unternehmen in der Frühphase seines Lebenszyklus. Mit ersten Erlösen aus der eigenen Produktion sei nach Unternehmensangaben frühestens im Jahr 2025e zu rechnen. Damit seien die Umsatz-, Ergebnis- und Cashflow-Prognosen des Analysten mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Der Analyst gehe in seinem Finanzmodell davon aus, dass das Unternehmen nach erfolgtem Markteintritt in einen steilen Umsatzpfad eintreten werde, auf dem er in dem von ihm unterstellten Base-Case-Szenario Betriebsergebnismargen von 30% als realistisch ansehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link