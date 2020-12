Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

210,50 EUR -0,47% (15.12.2020, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

208,00 EUR -1,89% (15.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

255,11 USD -0,36% (15.12.2020, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Vier verlorene Wochen - zumindest aus der Sicht längerfristig orientierter Trader, die bei Alibaba auf der Long-Seite stünden: Der Kurs der Aktie sei vor einem Monat bis zum bisherigen Korrekturtief bei 252,55 Dollar abgesackt. Nach einem Zwischenhoch sei die Marke im US-Handel heute zeitweise unterschritten worden.252,30 Dollar laute bislang das neue Tief. Gehe es weiter abwärts, rücke langsam die 200-Tage-Linie in den Blickpunkt, die bei 244 Dollar verlaufe. In der Vergangenheit sei diese allerdings auch gern mal kurzzeitig unterschritten worden, bevor der Kurs schließlich wieder nach oben gedreht habe.Bei einer ausgedehnteren Korrektur könnte noch mal das Ausbruchsniveau von Anfang Juli angelaufen werden. Damals habe der Kurs einen horizontalen Widerstand bei 230 Dollar mit einer Aufwärtskurslücke übersprungen (232,82 Dollar im Tief, Tagesschluss: 240,00 Dollar).Bei Alibaba seien auch viele Hedgefonds investiert, die ihre Investmententscheidungen teilweise nach völlig anderen Kriterien als klassischen Chart-Marken treffen würden. Dazu komme, dass Alibaba als größte, relativ schwankungsanfällige China-Aktie auch gern für Absicherungsgeschäfte verwendet werde. Zudem reagiere der Kurs auf wirtschaftspolitische Entwicklungen in China und den USA regelmäßig sensibel. Daran dürfte sich auch künftig nichts ändern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: