Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

254,00 EUR -0,78% (09.10.2020, 18:12)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

254,50 EUR -0,20% (09.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

300,04 USD -0,17% (09.10.2020, 17:58)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (09.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Manchmal sei auch die "Aktionär"-Redaktion noch überrascht: In Sachen Mobile-Gaming seien in China vor allem Tencent und Netease führend. Dass auch Alibaba künftig tatsächlich ein Wörtchen in diesem Bereich mitreden könnte, sei dieser Tage eher beiläufig gewesen zu erfahren. Zwei Quellen würden dabei eine Rolle spielen.Eine Recherche am Bloomberg-Terminal zu Chinas Mobile-Games zeige unter "Top-Selling Games" in den Top 5 unter anderem "SanGuoZhi" von Aligames. Bei der "South China Morning Post" finde sich zudem ein Artikel über den Erfolg von Alibabas "Romance of the Three Kingdoms: Strategy Edition". Anscheinend handle es sich letztendlich um dasselbe Spiel."Romance of the Three Kingdoms: Strategy Edition" habe demnach im ersten Halbjahr umgerechnet 537 Millionen Dollar eingespielt.Aligames (Lingxi Interactive) sei bislang eher eine versteckte Wette auf die Zukunft im Alibaba-Universum gewesen. Zuletzt habe bereits Finanzchefin Maggie Wu angedeutet, dass der Bereich Spiele-Entwicklung bei Alibaba aus den Kinderschuhe herausgewachsen sei. Künftig solle Aligames ein eigenständiger Teil im Alibaba-Konzern werden.Alibaba ist eine laufende "Aktionär"-Empfehlung und sieht auch aus kurzfristiger Sicht sehr stark aus, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Am Donnerstag und zu Handelsbeginn am Freitag seien jeweils neue Kurshochs erreicht worden. Jüngstes Allzeithoch: 302,52 Dollar. (Analyse vom 09.10.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link