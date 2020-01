Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (09.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des chinesischen E-Commerce-Gigant Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Mit seiner Online-Plattform AliExpress dränge der chinesische E-Commerce-Riese weiter auf den internationalen Markt. Doch nun berichte eine Nachrichtenagentur unter Berufung auf Insider, dass Alibaba bei einer bestimmten Gruppe potenzieller Geschäftskunden in Europa bislang vergeblich versucht habe, Überzeugungsarbeit zu leisten.Bekannte Marken wie Mango, Benetton und Tendam sollten AliExpress eine Absage erteilt haben, habe Reuters berichtet. AliExpress biete kein ansprechendes Umfeld, habe es geheißen. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung sei, dass sich der Marktplatz in Europa noch im Aufbau befinde.Immerhin: Bei kleineren Händlern sei AliExpress beliebt. Die Plattform biete bessere Konditionen als Amazon.Alibabas Umsatz im heimischen Internethandel sei neunmal höher als im internationalen Geschäft. Das Unternehmen treibe aber seine internationale Expansion voran. So sei AliExpress in Spanien für lokale Händler geöffnet worden. In Madrid gebe es seit vergangenem Jahr ein Geschäft.Die Aktie ist dieser Tage ohnehin ein Selbstläufer und bleibt eine Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.