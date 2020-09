Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Von New Retail zu New Manufacturing: Viele würden Alibaba nur als E-Commerce-Player und Tech-Konzern kennen, der nebenbei das Supermarkt-Geschäft in die digitale Zukunft bringe. Künftig könnte Alibaba aber auch die Entwicklung des klassischen, produzierenden Gewerbes entscheidend mitgestalten. Erste Eindrücke seien vielversprechend.Mit Datenanalyse und digitaler Technik wolle es Alibaba Herstellern ermöglichen, ihre Produktionsprozesse noch mehr an Kundenbedürfnissen auszurichten. Schneller und umweltfreundlicher solle alles werden und natürlich die Profitabilität steigen. 75% Zeitersparnis solle die Fabrik ermöglichen. Zum Programm würden z.B. Schneide- und Näh-Maschinen gehören, die per Smartphone ferngesteuert würden. Der Wasserverbrauch werde per KI optimiert. Künftig dürfte Alibaba sein Konzept auch auf weitere Branchen ausdehnen.Alibaba wolle für seine Fabriken der Zukunft kleine und mittlere Unternehmen als Kunden gewinnen. Wie erfolgreich so ein neuer Geschäftszweig werden könne, habe das Unternehmen bereits gezeigt. Das New-Retail-Geschäft habe zuletzt ein Fünftel zum Gesamtumsatz beigetragen. Alibaba wachse, sei profitabel und aufgrund seiner breiten, zukunftsorientierten Aufstellung ein Basisinvestment in China, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: