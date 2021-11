Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (16.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.In der Nacht zum heutigen Dienstag habe das virtuelle Gipfeltreffen zwischen Chinas Führer Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden stattgefunden. Es sei ein positives Gespräch gewesen. Dementsprechend habe der Leitindex Hang Seng in Hongkong knapp 1,2 Prozent im Plus geschlossen. Der Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie habe 2,3 Prozent zugelegt. Viel habe sich aber eigentlich nicht getan.Joe Biden habe auf dem Online-Gipfel davon gesprochen, es liege in der Verantwortung der beiden größten Volkswirtschaften, dafür zu sorgen, dass der Konflikt zwischen den Ländern nicht ausarte. Biden habe auch heikle Themen wie Tibet, die Unterdrückung von Uiguren in China und der Demokratiebewegung in Hongkong angesprochen.Xi Jinping habe laut "Caixin Global" gesagt, beide Länder sollten sich gegenseitig respektieren, friedlich koexistieren "und für eine Win-win-Situation zusammenarbeiten".Während eine US-Sprecherin vor dem Treffen gesagt habe, Biden betrachte Xi Jinping nicht als "alten Freund", habe der chinesische Präsident laut chinesischen Medien seinen Gegenüber erneut als "alten Freund" bezeichnet. Beide Staatsoberhäupter hätten sich bereits gekannt, bevor Biden zum US-Präsidenten gewählt worden sei.Der Konflikt werde nicht verschwinden. Aber: Beide Staatsoberhäupter hätten sich gegen eine Eskalation zwischen den USA und China ausgesprochen. Vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht könnte eine Annäherung möglich sein. Das ist noch kein Gamechanger für China-Aktien, sorgt unter Anlegern aber immerhin erwartungsgemäß für etwas Entspannung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link