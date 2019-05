XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

155,80 EUR -0,13% (10.05.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,40 EUR -0,88% (10.05.2019, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

178,00 USD -0,58% (10.05.2019, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (11.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Bei Alibaba würden die Kassen klingeln: Der Streaming-Gigant Netflix kaufe erneut Inhalte von der Alibaba-Tochter Youku. Weltweit steige die Nachfrage nach chinesischen Serien und Filmen. Auch in China selbst boome das Streaminggeschäft.Youku sei als eine Mischung aus Netflix und YouTube zu verstehen. Während einige Inhalte frei zugänglich seien, biete die Plattform auch viele Serien und Filme im Abonnement an. Insbesondere durch höhere Abo-Preise habe Alibaba den Umsatz in der Sparte "Digitale Medien und Entertainment", wozu u.a. Youku gehöre, im letzten Geschäftsjahr um ein Drittel steigern können.Noch sei der Anteil von Youku mit gut 13% am Gesamtumsatz gering. Angesichts der gigantischen Wachstumsraten des chinesischen Streaming-Marktes könnte dieser allerdings deutlich steigen. Die Alibaba-Aktie lege auf dem Weg zum Allzeithoch eine Verschnaufpause ein. Die Perspektiven für Alibaba seien jedoch hervorragend. Anleger, die noch nicht investiert seien, könnten den Rücksetzer an den chinesischen Märkten zum Einstieg nutzen, so Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: