Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

255,50 EUR +1,39% (08.10.2020, 16:36)



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

254,00 EUR +0,59% (08.10.2020, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

298,45 USD +0,66% (08.10.2020, 16:21)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das habe noch gefehlt: Nachdem US-Präsident Donald Trump zunächst ein WeChat-Verbot in den USA habe durchsetzen wollen und dann die Gaming-Sparte von Tencent ins Visier genommen habe, würden jetzt die Online-Bezahldienste von Chinas Tech-Giganten ins Zentrum rücken. Das könnte im Extremfall auch den Börsengang von Ant Financial negativ beeinflussen.Derzeit prüfe die US-Regierung Beschränkungen für Alibabas ausgegliederten Fintech-Arm Ant Financial und Tencents digitale Bezahldienste, die beispielsweise in der Allzweck-App WeChat integriert seien. Das berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf Insider. Demnach solle es bereits seit Wochen entsprechende Überlegungen in Regierungskreisen geben.Begründet würden die Gedankenspiele einmal mehr mit der Sorge um die nationale Sicherheit. Tatsächlich gehe es vor allem um den Handelskrieg zwischen China und den USA. China wolle den USA ihre technologische Führungsposition entreißen. Offen sei allerdings unter anderem die Frage, wie Beschränkungen in rechtssicherer Form durchgesetzt werden könnten. Auch Trump solle sich bislang nicht zu den Überlegungen geäußert haben.Keine Panik: Die Bezahldienste aus dem Alibaba- und Tencent-Umfeld hätten jeweils Hunderte Millionen Nutzer - allerdings vor allem in China. Zudem sei noch völlig unklar, wie die US-Beschränkungen gegebenenfalls aussehen würden. Die Diskussion werfe einen Schatten auf den Börsengang von Ant Financial, der noch Ende Oktober erfolgen könne. Das Thema überrasche aber nicht, nachdem bereits in den vergangenen Wochen mehrfach von US-Seite gegen Chinas Tech-Giganten geschossen worden sei. Die Kurse hätten sich davon letztendlich unbeeindruckt gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.