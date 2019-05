Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (21.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Freidrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Eines der politischen Mantras des US-Präsidenten laute: "America first!". Donald Trump dürfte also nicht erfreut sein, dass der Pensionsfonds des US-Bundesstaats Wisconsin in Zeiten des Handelskonflikts ausgerechnet Alibaba-Aktien gekauft habe. Für Anleger hingegen sei der Einstieg beim chinesischen E-Commerce-Riesen ein sehr positives Signal.Im ersten Quartal habe der Fonds 59.914 Alibaba-Aktien erworben. Das gehe aus einem offiziellen Dokument der US-Wertpapieraufsicht SEC hervor. Derzeitiger Wert der Position: knapp 10 Mio. USD.Auch andere US-Vermögensverwalter würden bei China-Aktien zugreifen. Bereits Anfang März sei öffentlich gworden, dass The Teacher Retirement System 141.000 Alibaba-Aktien erworben und im selben Zeitraum Aktien von Apple, Microsoft und Amazon.com verkauft habe. Der größte öffentliche Pensionsfonds in Texas kümmere sich um ein Vermögen i.H.v. 150 Mrd. USD.Der Einstieg der Fonds zeige allerdings das grundsätzliche Vertrauen ins Wachstum Alibabas. Die jüngsten Zahlen des chinesischen Unternehmens hätten überzeugt. Der Rücksetzer in den Bereich der 200-Tage-Linie sei eine Kaufchance für langfristig orientierte Anleger. Und sobald der Kurs wieder steige, würden davon auch Amerikaner profitieren. Vielleicht ein tröstlicher Gedanke für Trump, so Lars Freidrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link