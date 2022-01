Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

99,15 EUR -1,15% (28.01.2022, 16:09)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

111,46 USD -0,30% (27.01.2022, 15:54)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (28.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Kurs von Alibaba sehe grauenvoll aus. Analysten der Großbank UBS würden den China-Riesen trotzdem wundervoll finden und Alibaba auf ihre Liste von Aktien packen, die 2022 im Bereich der Emerging Markets als ganz besonders attraktiv gelten würden. Passend zu diesem Urteil werde eine durchaus schlüssige Begründung geliefert.Es sei mehr als eine normale Empfehlung: Die UBS habe diesen Monat den Kauf der Alibaba-Aktie mit dem Prädikat "highest-conviction" empfohlen. Das berichte CNBC. Demnach sei die die UBS seit November grundsätzlich positiv gestimmt für zyklische Konsumgüter-Aktien in Schwellenländern. Chinesische Aktien seien nun von "neutral" auf "übergewichten" hochgestuft worden.Die Einschätzung werde mit den üblichen Argumenten begründet: Das schlimmste in Sachen Regulierung könnte vorbei sein, weil sich die Behörden mehr auf die Unterstützung der Wirtschaft konzentrieren könnten. Das Gewinnwachstum sei überdurchschnittlich. Die Bewertungen seien günstig.Auf einer Liste mit 40 Aktien seien Alibaba und Tencent mit je sechs Prozent am höchsten gewichtet. Tencent werde jedoch den Kommunikationsdienstleistern zugerechnet - ein Sektor den die UBS nur mit "neutral" bewertet. Daher werde Tencent im Gegensatz zu Alibaba nicht mit "größter Überzeugung" empfohlen. Stattdessen aus Sicht der UBS ebenfalls besonders attraktiv: JD.com, Meituan und BYD.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.