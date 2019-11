Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) zu kaufen.Es seien neue Rekorde aufgestellt und die Erwartungen der Analysten übertroffen worden. Alibaba-Gründer Ja Ma habe sich trotzdem enttäuscht über den Verlauf des diesjährigen Global Shopping Festivals (Singles' Day) gezeigt - und rege eine überraschende Lösung an. Aus Hongkong gebe es Neuigkeiten zum Börsengang."Der diesjährige 11.11. hat nicht meine Erwartungen erfüllt", habe Ma auf der World Zhejiang Entrepreneurs Convention gesagt. Das habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Ma zufolge sei das Wetter etwas zu warm gewesen. "Sobald es kälter wird, verkauft sich Kleidung etwas besser." Außerdem sei es nicht förderlich gewesen, dass der 11. November dieses Jahr auf einen Montag gefallen sei. Dadurch hätten die Leute nachts nicht so viel eingekauft. "Wir hoffen deshalb, dass der Staat künftig allen einen halben Tag freigeben wird", habe Ma gesagt.In Asien hätten jüngst eskalierende Proteste in Hongkong die Stimmung der Anleger gedrückt. Alibaba wolle das Zweitlisting trotzdem zeitnah durchziehen. Die Börse in Hongkong habe dafür grünes Licht gegeben, habe die "South China Morning Post" berichtet. Angestrebt werde weiterhin ein Volumen von 10 bis 15 Milliarden Dollar. Bereits ab 25. November könnten die Aktien gehandelt werden.Die Ergebnisse vom Singles' Day seien - insbesondere angesichts der schwächelnden chinesischen Wirtschaft - überzeugend gewesen. Chinas E-Commerce-Riesen hätten neue Rekorde gemeldet.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link