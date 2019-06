Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.06.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Tech-Riese werde seine Position in Russland stärken. Alibaba und der russische Staatsfonds RDIF würden jeweils 100 Mio. USD in die Gründung eines Joint Ventures investieren, an dem auch MegaFon und Mail.Ru beteiligt seien. Der Zusammenschluss heiße AliExpress Russia.Die Mehrheit der Anteile an AliExpress Russia halte Alibaba (55,7%). Die Mehrheit der Stimmrechte habe jedoch die russische Seite. Zudem könne der Staatsfonds weitere Anteile an dem Zusammenschluss von Alibaba kaufen, womit die Russen auch die wirtschaftliche Mehrheit hätten.Die Partnerschaft komme nicht überraschend. Seit September 2018 seien die Pläne bekannt gewesen. Dass im Rahmen von Jinpings Besuch bei Putin Vollzug verkündet werde, passe in Bild. China und Russland stärken derzeit ihre Allianz. Davon dürfte auch Alibaba profitieren. Den derzeitigen Rücksetzer bei der Alibaba Group Holding-Aktie könnten Anleger zum Einstieg nutzen, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: