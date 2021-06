Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

178,80 EUR +0,51% (18.06.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

212,30 USD +0,33% (18.06.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Als Platzhirsch müsse der chinesische Big-Tech-Konzern ohnehin zusehen, sich seine Rivalen vom Leib zu halten. Einen Vorteil habe Alibaba dabei bislang: Die großen Namen aus den USA würden in China normalerweise kaum einen Fuß auf den Boden kriegen. Jetzt lasse aber eine Nachricht von Microsoft aufhorchen. Sei der Erfolg von Alibabas Cloud-Geschäft bedroht?Microsoft plane, bis Anfang 2022 vier neue Rechenzentren in China zu errichten. So sollten die Kapazitäten in Asien ausgebaut werden, berichte Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen. Ganz überraschend sei der Vorstoß nicht. Bereits jetzt habe Microsoft sechs Rechenzentren im Land. Betrieben würden diese vom lokalen Partner 21 Vianet. Microsofts Cloud-Kapazitäten in China würden sich mit dem aktuellen Vorstoß voraussichtlich verdoppeln.Marktführer in China sei Alibabas Cloud-Angebot. Bislang sei nicht absehbar, warum der Konzern seine Stellung in dem stark wachsenden Sektor nicht auch künftig behaupten können sollte. Alibaba habe eher Probleme im Rest Asiens. Vergangenes Quartal sei mit ByteDance ein Großkunde abgesprungen, da das Unternehmen wohl Bedenken habe umgehen wollen, wenn Daten von ausländischen Nutzern auf Servern eines chinesischen Unternehmens gespeichert würden. So gesehen seien Konzerne wie Microsoft und Amazon.com mit ihren Cloud-Angeboten schon jetzt ein gewisser Bremsklotz für Alibaba.Andererseits müsse sich das Unternehmen v.a. in China längst auch der heimischen Konkurrenz stellen (Huawei, Tencent ...). Bisher tue Alibaba das erfolgreich. Gerade Unternehmen innerhalb Chinas dürften im Zweifel auch künftig gut mit Lösungen von Alibaba leben können. Zudem investiere Alibaba stark in den Ausbau und die Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link