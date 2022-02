Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während sich beim Kurs der Alibaba-Aktie vor den Zahlen nicht viel tue, gebe es mittlerweile etwas mehr Klarheit, wer in den vergangenen Monaten - neben Leerverkäufern - noch verkauft habe. Entsprechende Einblicke würden die Pflichtmitteilungen großer US-Investoren bei der dortigen Börsenaufsicht SEC gewähren.Ein neues Dokument zeige nun: New Jerseys größter Pensionsfonds, der rund 50 Mrd. USD verwalte, habe sich im vierten Quartal 2021 von seiner Alibaba-Restposition getrennt. 331.987 Anteile seien verkauft worden. 2020 sei der Fonds noch auf der Käuferseite gewesen. 2021 habe er dann aber seine Position sukzessive reduziert und im vierten Quartal schließlich den Rest verkauft. Stattdessen sei u.a. Coinbase gekauft worden. Bislang kein glücklicher Wechsel - schließlich habe sich Alibaba im direkten Vergleich zumindest seit Anfang Dezember deutlich stabiler gehalten.Das zyklische Handeln ist für Pensionsfonds typisch. Darin könne eine Chance liegen, falls irgendwann die Stimmung für China-Aktien drehe. Noch sei allerdings keine echte Trendwende bei Alibaba und Co sichtbar. Belastend würden aktuell unter anderem Coronafälle in Hongkong und der Ukraine-Konflikt wirken. An der Seitenlinie bleiben, rät Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2022)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link