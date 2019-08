Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



139,60 EUR -4,12% (05.08.2019, 10:57)



139,20 EUR -4,00% (05.08.2019, 11:12)



161,00 USD -2,81% (02.08.2019, 22:02)



US01609W1027



A117ME



TWR



BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Angst vor einem "full blown" Handelskrieg versetze die globalen Aktienmärkte zum Wochenauftakt in Schockstarre. Insbesondere asiatische Börsen hätten kräftige Kursverluste verzeichnet. Dass Alibaba unter diesen Umständen das aktuelle Kursniveau verteidigen könne, sei unwahrscheinlich. DER AKTIONÄR erwarte vielmehr, dass der Titel wie schon in den letzten Handelstagen unter Druck gerate und weiter falle. Am Freitag habe die Aktie 2,8 Prozent auf 161 Dollar verloren. Es sei die niedrigste Schlussnotiz seit Mitte Juni gewesen.Charttechnisch sei die Sache recht eindeutig: Mit dem Bruch der 200-Tage-Linie bei 164,62 Dollar warte nun die nächste Unterstützung bei 148 Dollar. Die kleinere Unterstützung bei 160 Dollar dürfte dagegen schon in der Eröffnung "gebreakt" werden.Erweise sich das Juni-Tief ebenfalls als zu schwach, könnte es für die Alibaba Group Holding-Aktie in Richtung der Jahrestiefs gehen.DER AKTIONÄR verweise an dieser Stelle nochmals auf das starke operative Geschäft von Chinas größtem E-Commerce-Konzern und auf die günstige Bewertung der Aktie (im Vergleich zu den US-Peers). Das KGV auf Basis der für das Fiskaljahr 2021 (läuft bis März 2020) erwarteten Gewinne betrage 19 (Amazon: 53).Anleger mit guten Nerven und einem langfristigen Horizont nutzen schwächere Kurse zum Auf- und Ausbau einer Position und - warten ab, so Martin Weiß von "Der Aktionär". Alibaba bleibe ein Basisinvestment im asiatischen Internet. (Analyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link