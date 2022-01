Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

116,10 EUR +3,57% (07.01.2022, 15:24)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

126,63 USD +4,51% (06.01.2022, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mieser Start an den chinesischen Festlandbörsen: In Schanghai und Shenzhen würden die Kurse purzeln. Der CSI 300 habe seit dem Jahreswechsel zeitweise mehr als zwei Prozent verloren. Unterdessen hätten aber zumindest einige Tech-Riesen aus China zulegen können.Wie berichtet, hätten am Donnerstag neben Alibaba und BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE) u.a. auch Pinduoduo und JD.com zu den Top-Gewinnern im US-Handel gezählt. Ein Blick auf die längerfristige Performance zeige aber, dass eigentlich nur Alibaba und BAIDU diese Woche bislang ordentlich aus den Startlöchern gekommen seien. In beiden Fällen habe der Kurs prozentual zweistellig zugelegt. Allerdings seien 2021 die Kurse von Alibaba und BAIDU auch besonders unter die Räder gekommen.Es seien also offenbar vor allem Schnäppchenjäger am Markt aktiv, die auf eine Erholung bei besonders ausgebombten China-Tech-Werten setzen würden. Dafür spreche auch, dass wiederum auf dem chinesischen Festland einige der am besten gelaufenen Werte des Vorjahres in den ersten Handelstagen 2022 überproportional gefallen seien. Bei Alibaba dürfte zudem der am Mittwoch antizipierte Munger-Effekt wirken.Unterdessen habe der Vorsitzende der chinesischen Börsenaufsicht, Yi Huiman, heute laut Bloomberg in einem Interview mit dem chinesischen Staatsfernsehen gesagt, seine Behörde werde Maßnahmen ergreifen, um zu große Schwankungen an den Börsen zu vermeiden. Bei der Einführung wichtiger Maßnahmen werde man das Timing und die Bedingungen berücksichtigen.Technisch gesehen seien die jüngsten Anstiege bislang nur als Gegenbewegungen zu werten. Alibaba und BAIDU seien gerade erst an ersten Hürden angelangt.Erst in den nächsten Handelstagen werde sich zeigen, ob sich Alibaba und Co diesmal tatsächlich wenigstens halbwegs auf dem aktuellen Niveau behaupten könnten. Selbst bei einer fortgesetzten Gegenbewegung wäre es aber noch ein weiter Weg, um die mittelfristigen Abwärtstrends zu überwinden.DER AKTIONÄR rät dazu, höchstens in Einzelfällen und lediglich mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2022)