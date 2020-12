Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Chinesische Zentralbank habe die Ant Group aufgefordert, sich wieder auf das ursprüngliche Kerngeschäft zu fokussieren. Das Finanzunternehmen solle sein Geschäft mit Kreditvergabe, Versicherungen und Vermögensverwaltung "bereinigen", heiße es. Die Aktie der Mutterfirma Alibaba verliere am Montag acht Prozent.Zwar habe die Zentralbank nicht direkt die Zerschlagung des Konzerns angeordnet. Stattdessen habe sie erklärt, es sei für die Ant Group "notwendig zu verstehen", dass das Geschäft "überarbeitet" werden müsse - und zwar so schnell wie möglich.Der Konzern müsse auf Geheiß der Zentralbank nun eine mit genügend Kapital ausgestattete separate Finanzholding aufsetzen. Der Regulierer habe der Ant Group zudem eine zu große Marktmacht vorgeworfen, die den Wettbewerb beschädige sowie die Interesse von hunderten Millionen Konsumenten verletze.Die Ant Group habe eigentlich an die Börse gehen wollen. Anfang November sei der Börsengang (IPO) jedoch kurzfristig abgesagt worden. Grund seien neue Pläne für Beschränkungen der Online-Kreditvergabe gewesen, die das Geschäft der Ant Group stark beeinträchtigen dürften.Am Donnerstag habe Chinas Kartellbehörde Ermittlungen gegen Alibaba eingeleitet. Wie die Behörde am Donnerstag mitgeteilt habe, werde gegen den größten Onlinehändler des Landes wegen mutmaßlicher Monopol-Vergehen ermittelt. Die Alibaba Group Holding-Aktie sei daraufhin zweistellig eingebrochen.Kurzfristig dürfte es bei Alibaba ungemütlich bleiben, doch die Lage könnte sich schon bald wieder entspannen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Die Regierung in China werde aufpassen, einen Vorzeigekonzern des Landes nicht nachhaltig zu schwächen. DER AKTIONÄR bleibe daher langfristig bullish. (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link