Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

163,60 Euro -0,96% (08.04.2019, 12:10)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 185,35 +2,36% (05.04.2019, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (08.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.In der aktuellen China-Rally könne sich die Alibaba Group Holding-Aktie nur mit angezogener Handbremse entwickeln. Gegenüber anderen China-Aktien weise der E-Commerce-Riese damit Nachholpotenzial auf. Stark, wenn dann noch ein doppeltes Kaufsignal anstehe.Zum einen bahne sich ein sog. Golden Cross an. Diese bullishe Chartformation ergebe sich, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt durch eine langfristige Durchschnittslinie stoße. Im Falle der Alibaba Group Holding-Aktie könnte bald die 90-Tage-Linie durch die 200-Tage-Linie stoßen. Ein klares Kaufsignal. Zum anderen stehe der MACD kurz davor die Singallinie von unten nach oben zu durchbrechen und damit ein weiteres Kaufsignal zu generieren."Der Aktionär" sehe an dieser Stelle dennoch keinen Handlungsbedarf zur Aufstockung der Position. Denn in der vergangenen Woche habe die Investment-Firma Altaba angekündigt, rund 11% aller Alibaba Group Holding-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 177 USD zu verkaufen. Das Papier dürfte es damit trotz der Kaufsignale schwer fallen, die Seitwärtsrange um 177 USD zu verlassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:163,47 Euro -0,29% (08.04.2019, 12:10)