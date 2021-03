Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (25.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Kurse von China-Aktie aus den Bereichen Technologie und Internet hätten erneut deutlich nachgegeben. Gestern sei eine Nachricht über ein Vorhaben der chinesischen Führung die Ursache gewesen. Heute habe im Hongkonger Handel zudem eine Drohung aus den USA für Aufregung gesorgt. Die Alibaba-Aktie habe zeitweise mehr als 4% verloren. Andere Aktien seien zweistellig eingebrochen.Wie ein kurzer Schock habe bereits gestern die Nachricht gewirkt, dass die chinesische Regierung laut Insidern ein Joint Venture mit den heimischen Tech- und Internet-Riesen plane. In diesem Unternehmen sollten dann die Kundendaten der Unternehmen gesammelt werden. Die Leitung solle dabei die People’s Bank auf China haben. Peking wolle so mehr Kontrolle über die Daten von Alibaba, Tencent, BAIDU, Xiaomi, JD.com, ByteDance, Meituan und Co bekommen.Das Vorhaben schüre Unsicherheit, weil China zur Umsetzung bestehende Datenschutz-Regeln ändern müsste. Angesichts der unklaren Lage würden einige Investoren offenbar lieber in Deckung gehen.Zudem hätten die US-Regulierungsbehörden noch mal ihre Drohung bekräftigt, große China-Unternehmen vom Handel an den US-Börsen auszuschließen. Konkret habe die US-Börsenaufsicht SEC gewarnt, dass sie Wirtschaftsprüfungsunternehmen zwingen werde, die Finanzprüfungen ausländischer Unternehmen von den US-Regulierungsbehörden checken zu lassen.Für die langfristige Entwicklung der Unternehmen bleibe "Der Aktionär" grundsätzlich optimistisch. Über die Delisting-Gefahr und die Folgen habe das Anlegermagazin in den vergangenen Monaten mehrfach berichtet. Die teils hohen Bewertungen - insbesondere bei den kleineren China-Aktien - würden angesichts der negativen Nachrichten aber verständlicherweise zu Gewinnmitnahmen verführen. Es gelte: Ruhe bewahren, Positionsgrößen überschaubar halten und die jeweils kommunizierten Stopps beachten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link