XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

253,50 EUR +3,47% (02.09.2020, 12:26)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

253,50 EUR +1,60% (02.09.2020, 12:42)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

298,00 USD +3,82% (01.09.2020)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Aktie von Alibaba starte nach der kurzen Verschnaufpause der letzten Tage mit einem kräftigen Kurssprung nach oben in den Handelstag. Zuerst sei die Sorge vor einer länger anhaltenden Konsolidierung groß gewesen, jetzt aber habe die Aktie einen wichtigen Widerstand überwunden und setze zu einem neuen Höhenflug an.Die Alibaba-Aktie habe seit Ende August nochmal um satte 12% zugelegt. Ähnlich wie bei der vorherigen starken Aufwärtsbewegung Anfang Juli, sei der Aufstieg ins Stocken geraten und dabei bis zum Juli-Hoch bei 238 Euro zurückgefallen.Mit einem Kurssprung von 2% habe das Papier heute über der langfristigen Trendlinie geöffnet, die aktuell bei 246 Euro stehe. Dieser Ausbruch beende die kurze Konsolidierung der letzten vier Handelstage und mache einen erneuten Höhenflug wahrscheinlich. Komme es jetzt zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, seien aus charttechnischer Sicht Kurse bis 275 Euro möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: