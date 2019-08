XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

160,00 Euro 0,00% (20.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

159,40 Euro -0,99% (20.08.2019, 22:01)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 177,35 -0,52% (20.08.2019, 21:47)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (20.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In China sei Alibaba schon längst die Nummer eins im Online-Handel. Das halte den Konzern aber nicht davon, sich durch Übernahmen zu verstärken. Derzeit plane Alibaba offenbar für sein Kerngeschäft eine größere Transaktion mit NetEase, einem chinesischen Internetunternehmen, das v.a. durch seine Gaming-Sparte bekannt sei. Alibaba interessiere sich jedoch Medienberichten zufolge für einen anderen Bereich. Für 2 Mrd. USD wolle der E-Commerce-Riese den Importhändler Kaola kaufen, würden mehrere Online-Portale und Nachrichtenagenturen übereinstimmend unter Berufung auf Insider berichten.Mit einem Zukauf im Bereich grenzüberschreitender Handel könnte Alibaba seine Online-Plattform Tmall stärken. Das würde die Marktführerschaft des Unternehmens im chinesischen Internet-Handel zusätzlich zementieren. Bereits die aktuellen Quartalszahlen würden u.a. auf dem rasant wachsenden Kerngeschäft basieren. Alibaba Group Holding bleibe ein Basisinvestment, um von der Konsumlust der wachsenden, markenbewussten Mittelschicht in China zu profitieren, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: