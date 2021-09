Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

147,30 EUR +2,65% (06.09.2021, 16:14)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

170,30 USD -0,99% (06.09.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (06.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Aktie von Amazon.com oder lieber China-Giganten wie Alibaba und Tencent? Eigentlich sei die Lage klar: Die beste Rendite hätten Anleger in den vergangenen Jahren mit Amazon.com erreichen können. Zudem stehen die Kurse von China-Aktien seit Monaten v.a. aus politischen Gründen besonders unter Druck. Daher überrasche die Auswertung eines renommierten Finanzinstituts.Die Analysten von Morningstar hätten nach Unternehmen gesucht, die mit besonderer Führungsstärke, starken Bilanzen und einem Geschäft mit einem Burggraben überzeugen würden. Aktien, die in dieser Hinsicht unterbewertet seien, würden eine entsprechende Auswertung unter dem Stichwort "Kapitalallokations-Rating" anführen.Fünf von fünf Sternen seien nur dreimal vergeben worden: an Anheuser Busch, Alibaba und Tencent. Amazon.com hingegen komme nur auf vier Sterne. Die Analysten dürften beispielsweise die (angekündigten) Aktienrückkäufe von Alibaba positiv werten. Zudem seien die Kurse von Alibaba und Tencent im Verhältnis zu den von Analysten erwarteten Regulierungsauswirkungen überproportional gesunken. Den Faktor "Unsicherheit" bewerte Morningstar bei Alibaba, Amazon.com und Tencent gleichermaßen mit "hoch". Wie Morningstar "Unsicherheit" definiere, gehe aus der Mitteilung zur Auswertung nicht hervor.Die Morningstar-Auswertung werfe auf den ersten Blick mehr Fragen auf als sie beantworte. Die Unsicherheit im Sinne von Risiko sei sowohl im Hinblick auf das politisch-regulatorische Umfeld als auch die Volatilität der Aktienkurse bei Tencent und Alibaba eindeutig höher als bei Amazon.com. Zudem dürften Amazons Zahlen für Bilanzexperten transparenter sein. Die Prüfung der Zahlen von Alibaba werde z.B. bislang nicht von der US-Aufsichtsstelle für Wirtschaftsprüfer unter die Lupe genommen. Aufholpotenzial hätten Alibaba und Tencent gegenüber Amazon.com durchaus, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2021)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link