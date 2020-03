Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mitten in der allgemeinen Corona-Marktschwäche lege die Softbank-Aktie deutlich zu. Die japanische Beteiligungsgesellschaft plane Verkäufe von Beteiligungen. Insidern zufolge sollten auch Alibaba Group Holding-Aktien im Gesamtwert von mehreren Milliarden Dollar abgestoßen werden.In den nächsten zwölf Monaten wolle Softbank durch Beteiligungsverkäufe insgesamt 41 Mrd. Dollar einnehmen, habe das Unternehmen verkündet. 14 Mrd. Dollar solle dabei der Verkauf von Alibaba Group Holding-Aktien bringen. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider. Das Geld solle u.a. für Schuldenabbau und Aktienrückkäufe verwendet werden.Softbank-Gründer Masayoshi Son habe vor gut einem Monat verkündet, er wolle nicht mehr als "das absolute Minimum" an Alibaba Group Holding-Aktien verkaufen. Bei knapp über 200 Dollar pro Alibaba Group Holding-Aktie sei die von Softbank gehaltene Position zuletzt rund 146 Mrd. Dollar wert gewesen. Softbank werde sich also voraussichtlich von kaum mehr als zehn Prozent seiner Gesamtposition trennen.Dass es überhaupt dazu komme, könnte damit zu tun haben, dass Softbank Bloomberg zufolge einen Teil der Aktien genutzt habe, um den Kreditmarkt anzuzapfen. Die Kosten für Ausfallversicherungen seien zuletzt extrem in die Höhe geschossen, weil Softbank den Fokus auf risikoreiche Tech-Beteiligungen lege. Softbank sei nun offenbar zu einem ungünstigen Zeitpunkt gezwungen, Risiko abzubauen. Sonst könnten sich schlimmstenfalls Gläubiger die Alibaba Group Holding-Aktien schnappen.Alibaba Group Holding bringe es auf einen Börsenwert von ungefähr 500 Mrd. Dollar.Langfristig orientierte Alibaba-Anleger könnten gelassen bleiben. Der Kurs werde derzeit vor allem durch die Coronakrise und die damit verbundenen Marktturbulenzen belastet. Doch dem Onlineriesen gehöre die Zukunft und der Teilverkauf durch Softbank werde möglichst kursschonend geschehen. U.a. habe Alibaba selbst ein Mitspracherecht in der Angelegenheit und könnte einen Teilverkauf zu einem ungünstigen Zeitpunkt um bis zu drei Monate verschieben lassen.Für Nachzügler ist die Korrektur bei der Alibaba Group Holding-Aktie eine Einstiegschance, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2020)