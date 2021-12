Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Aktionäre des Internet-Händlers müssten am Mittwoch einen erneuten Rückschlag hinnehmen. An der NYSE würden die Alibaba-ADRs zum Handelsbeginn um rund fünf Prozent einbrechen, nachdem eine chinesische Regierungsbehörde ihre Zusammenarbeit mit dem Cloud-Dienst des Tech-Konzerns beendet habe.Laut Medienberichten habe es Alibaba versäumt, der chinesischen Telekommunikationsaufsicht eine Sicherheitslücke mitzuteilen. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnik habe daraufhin die Cloud-Partnerschaft mit dem Tech-Konzern beendet.Zwar könnte die Partnerschaft nach einer sechsmonatigen Auszeit wieder aufleben. Doch die Aussetzung zeige erneut auf, dass die chinesische Regierung die Informationshoheit über ihre Daten zwingend behalten wolle. In die gleiche Kerbe schlage auch die Anordnung, dass Staatsunternehmen ab 2022 ihre Daten von privaten Cloud-Anbietern abziehen und auf ein staatlich kontrolliertes Cloud-System migrieren sollten.Für die Cloud-Sparte von Alibaba sei die aufgekündigte Kooperation ein weiterer Rückschlag. Im vergangenen Quartal sei das Wachstumsgeschäft bereits nur noch 33 Prozent auf 3,11 Mrd. Dollar gewachsen. Im Vorjahresquartal sei in der Alibaba-Cloud noch ein Umsatzanstieg von 60 Prozent erreicht worden.Die Alibaba Group Holding-Aktie ist derzeit keine Empfehlung, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link