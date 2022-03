Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erneut ein schwacher Tag: Die Kurse chinesischer Internet-Aktien würden heute zum Wochenausklang wieder nachgeben. Alibaba liege im US-Handel 1,9 Prozent hinten, BAIDU 3 Prozent, Meituan ebenfalls. Pinduoduo habe zuletzt 1,7 Prozent im Minus gelegen. Diese Entwicklung sei aber grundsätzlich kein schlechtes Zeichen.Nach dem großen Ausverkauf und der anschließenden Erholungsbewegung sei eine Konsolidierungsphase nur folgerichtig. Das Handelsvolumen nehme ab, ebenso die Kursschwankungen.Von nachrichtlicher Seite hätten heute die Quartalszahlen von Liefer-Gigant Meituan für zusätzliche Ernüchterung gesorgt. Zum dritten Mal hintereinander habe sich das Wachstum verlangsamt. Das bestätige eine Tendenz, die bereits bei Alibaba, Tencent und Co zu beobachten gewesen sei.Bis zu einem prozyklischen Kaufsignal sei es noch ein weiter Weg. Noch seien Alibaba und Co auch nicht aus den in vielen Fällen seit mehreren Quartalen intakten Abwärtstrends ausgebrochen. Dass Pinduoduo, JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) und BAIDU heute zur Abwechslung aber mal weder unter den Top- noch untern den Flop-Aktien des Tages im NASDAQ 100 sind, ist zumindest ein Beleg dafür, dass der Handel wieder in normaleren Bahnen verläuft, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, BAIDU, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link