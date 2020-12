Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Beim autonomen Fahren sei Level 5 das ultimative Ziel. Auf dieser Stufe fahre ein Auto komplett automatisch. Tesla wolle dieses Ziel bald erreichen. Alphabet habe mit Waymo bislang jedoch die Nase vorn. Und dann gebe es da noch eine Alibaba-Beteiligung, die gerade zeige, dass sie Tesla abgehängt habe.AutoX schicke in China neuerdings Minivans von Fiat Chrysler auf die Straße, die komplett ohne menschliche Fahrer auskämen - ohne Netz und doppelten Boden. Also auch ohne Zentrale, die im Notfall per Fernsteuerung eingreifen könnte. Das sei allerdings nur der jüngste Fortschritt. AutoX teste bereits seit Jahren in Kalifornien und mehreren chinesischen Städten autonome Fahrzeuge auf Straßentauglichkeit.Ein führender Investor bei AutoX sei der staatliche Autobauer Dongfeng Motor Corporation. Unter den weiteren Geldgebern sei auch Alibaba. Der chinesische E-Commerce-Riese habe zudem weitere Beteiligungen in den Bereichen Elektromobilität und autonomes Fahren - u.a. sei Alibaba auch am Elektroauto-Hersteller Xpeng beteiligt.AutoX zeige, dass China in technologischer Hinsicht in der Praxis inzwischen Maßstäbe setze - wenn auch mithilfe von US-Forschern. Alibaba dürfte die Beteiligung an AutoX v.a. aus strategischen Gründen eingegangen sein. Schließlich gehe es beim autonomen Fahren nicht nur um Robotertaxis, sondern auch um die Automatisierung von Warenauslieferungen. Alibabas Engagement in diesem Bereich sei ein Beispiel dafür, warum das Unternehmen eine "Aktionär"-Empfehlung für langfristig orientierte China-Anleger sei, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: