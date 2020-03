Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (25.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Knapp 27 Prozent sei der Alibaba-Kurs vom Hoch bei 231 Dollar seit Mitte Januar gefallen. Auffällig: Erst mit der Gegenbewegung an den US-Märkten steige diese Woche auch Alibaba wieder. "Der Aktionär" habe sich bereits vor einigen Wochen mit einem Wall Street-Insider unter anderem über Chinas E-Commerce-Riesen unterhalten."Alibaba ist ein einfacher und bequemer Weg, um sich gegen einen fallenden Markt in China zu hedgen", habe Ihor Dusaniwsky von S3 Partners im Interview gesagt. Die Idee der Investoren sei demnach: "Wenn der chinesische Markt fällt, fällt auch Alibaba." Dazu komme, dass der Kurs von Alibaba überdurchschnittlich stark schwanke. Das erkläre, warum es bisweilen ein hohes Short-Volumen bei dem Wert gebe. S3 Partners habe Einblick in zahlreiche Portfolios von Profi- und Privatanlegern und gelte als sehr gut informierte Quelle, was Leerverkäufe betreffe.Alibaba sei in New York notiert; in den USA würden viele institutionelle Anleger und Hedgefonds Anteile des Unternehmens halten.Nach dem Allzeithoch im Januar sei Alibaba ohnehin reif für eine Korrektur gewesen. Dazu sei gekommen, dass viele Investoren angesichts der Coronakrise ihre Gewinne (ab-)gesichert haben dürften.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link