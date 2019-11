Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

165,60 EUR +0,73% (06.11.2019, 18:05)



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

166,20 EUR +1,09% (06.11.2019, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

183,24 USD +0,68% (06.11.2019, 17:50)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (06.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gipfeltreffen der chinesischen Commerce-Giganten: Vertreter von Alibaba, JD.com und Pinduoduo hätten sich in Hangzhou getroffen - mit Vertretern der chinesischen Marktaufsichtsbehörde. Diese hätten die Unternehmen gedrängt, künftig auf Exklusiv-Kooperationen, die es Händlern verbieten würden, ihre Produkte auch auf Konkurrenzplattformen anzubieten, zu verzichten. Das berichte Chinas Nachrichtenagentur Xinhua.Ein neues E-Commerce-Gesetz werde künftig solchen monopolistischen Auswüchsen einen Riegel vorschieben, habe es geheißen. Notfalls werde die Behörde kartellrechtlich gegen die Unternehmen vorgehen.Auch untereinander würden die Unternehmen kämpfen: JD.com bereite derzeit eine Klage gegen Alibaba vor. Der Vorwurf: Alibaba habe seine Marktmacht missbraucht, um Händler zu Exklusivvereinbarungen im Vorfeld des Global Shopping Days zu zwingen. JD.com verlange 142 Millionen Dollar und eine offizielle Entschuldigung.Auch einige Händler würden Alibabas Verhalten beklagen. Alibaba poche hingegen darauf, dass man sich im marktüblichen Rahmen bewege.Anleger könnten die Angelegenheit gelassen verfolgen. Konkurrenz belebe das Geschäft und zwinge die Unternehmen, sich stetig weiterzuentwickeln. Eine 100-Millionen-Dollar-Strafe klinge viel, wäre für ein Unternehmen wie Alibaba aber problemlos zu stemmen. Bei Alibaba sehe es (mal wieder) so aus, als könne die Aktie endlich nachhaltig über den Widerstandsbereich bei 180 Dollar steigen. Bei JD.com sehe das Chartbild nach dem Kurseinbruch im vergangenen Jahr ebenfalls vielversprechend aus.Der Aktionär empfiehlt Alibaba, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2019)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.