Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

196,20 EUR -2,39% (23.01.2020, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

196,40 EUR -2,04% (23.01.2020, 14:25)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

222,37 USD +0,05% (22.01.2020, 22:03)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (23.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Gigant Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba-Investoren hätten eigentlich keinen Grund zur Klage: In den vergangenen Monaten habe sich die Aktie hervorragend entwickelt. Seit vergangenem Dienstag bröckele jedoch der Kurs. Zur - bislang sehr moderaten - Korrektur hätten neben technischen Umständen auch Nachrichten beigetragen, die auf den ersten Blick nichts mit dem Unternehmen zu hätten.Der Wendepunkt sei das Intraday-Allzeithoch bei 231,14 USD am 13. Januar gewesen. Tags darauf habe sich die 130-USD-Marke als Widerstand entpuppt. Der Kurs habe sich folgerichtig auch in den nächsten Tagen abwärts orientiert.Diese Woche seien asiatische Aktien nach einer Abstufung Hongkongs durch die Ratingagentur Moody’s unter Druck geraten. Die Alibaba-Aktie sei in Hongkong zweitnotiert. Auch das Coronavirus, das sich v.a. in China ausbreite, drücke auf die Stimmung. Die Verschnaufpause bei Alibaba erfolge allerdings auf hohem Niveau.Die aktuelle Empfehlungswelle dürfte dazu beigetragen haben, dass bislang noch nicht mal die runde Marke von 220 USD getestet worden sei. Solange sich die Aktie über 210 USD halte, sei sie aus technischer Sicht klar bullish zu werten. Fundamental laufe es beim chinesischen E-Commerce-Riesen ohnehin. Das dürfte auch so bleiben, solange Weltuntergangsszenarien (die Proteste in Hongkong würden auf Festlandchina übergreifen, das Coronavirus lähme die nächsten Monate die Welt ) nicht Realität würden. Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibe ein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link