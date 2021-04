XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

198,90 EUR +6,48% (12.04.2021, 11:59)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

223,31 USD -2,16% (09.04.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (12.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag habe die Alibaba Group Holding-Aktie 2,5% verloren. Im Dezember hätten die chinesischen Wettbewerbsbehörden das Wettbewerbsverhalten bei Alibaba unter die Lupe genommen und in Frage gestellt. In den vergangenen Monaten habe es immer neue Regulierungsvorgaben im Hinblick auf den E-Commerce und den Wettbewerb gegeben. Man wolle, dass hier eine gewisse Fairness zum Tragen komme. Das habe den Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie auch belastet. Das starke Wachstum des Unternehmens und der Kursverlauf würden überhaupt nicht zusammenpassen.Heute Morgen sei die Alibaba Group Holding-Aktie in Hongkong stark nach oben gelaufen. Die chinesische Wettbewerbsaufsicht habe nämlich eine Strafe von 2,8 Mrd. USD gegen Alibaba für den Verstoß gegen die Regularien verhängt. Die Strafe werde keine materiellen Auswirkungen auf das operative Geschäft von Alibaba haben. Man könne sich diesen Teil also abhacken und hinter sich lassen. Wichtig sei die Aussage von Alibaba, dass ihres Wissens keine weiteren Untersuchungen gegen das Unternehmen laufen würden. Damit sei ein ganz großer Bremsklotz weg. Am Wochenende hätten sich schon die ersten Analysten zu Wort gemeldet und gesagt, dass jetzt erst mal die Unsicherheit wieder weg sei und damit könnte der Titel nachhaltig etwas stärker nach oben laufen. In den USA wird heute also ein festerer Handelsauftakt erwarte, was die Alibaba Group Holding-Aktie betrifft, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:199,40 EUR +6,23% (12.04.2021, 12:14)