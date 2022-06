Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (01.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Nach den jüngsten Zahlen sei rund um die Alibaba-Aktie einmal kurz Hoffnung aufgekeimt. Doch heute dominiere im US-Handel zunächst der Verkaufsdruck. Ein Analyst, der seit mehreren Quartalen bemerkenswert skeptisch sei, habe unterdessen seine Einschätzung zur Aktie überarbeitet - und gebe jetzt alles andere als Entwarnung.Manuel Mühl von der DZ BANK sei der einsame Bär unter den Analysten, wenn es um Alibaba gehe. Bereits seit Mitte 2021 rate Mühl zum Verkauf der Aktie. Andere Analysten würden bis heute lediglich zögerlich ihre Kursziele senken, dabei aber dem realen Kursverfall hinterherhinken.Nach den jüngsten Zahlen bleibe Mühl skeptisch. Sein Kursziel für Alibaba habe er einmal mehr reduziert - von 100 auf 85 Dollar. Begründung: Die besser als erwarteten Ergebnisse seien lediglich durch Basiseffekte und Kosteneinsparungen zustande gekommen. Zudem werde das laufende Quartal voraussichtlich stark durch die Lockdowns in China beeinflusst. Daher sei mit sinkendem Konsum und niedrigeren Werbebudgets zu rechnen.Auch "Der Aktionär" rät seit mehreren Quartalen vom Kauf von Alibaba ab, hat aber bereits im März darauf hingewiesen, dass erst mal nicht mit neuen Tiefs zu rechnen ist. Langfristig bleibe Alibaba fundamental grundsätzlich spannend positioniert. Ohne Aussicht auf eine nachhaltige (charttechnische) Trendwende gibt es jedoch schlichtweg keine wirklich zwingenden Gründe, derzeit Alibaba zu kaufen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: